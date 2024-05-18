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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 2 (350) правосторонний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (106349) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
726,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
727,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
719,21 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
506,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 20:00
506,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
506,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
506,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
506,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
506,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
506,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 14:00
506,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
506,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
506,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 14:00
506,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
506,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
506,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
506,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
506,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
506,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
506,20 грн