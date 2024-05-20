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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Львів (129331) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
23,29
Економія: -2,49 грн
20,80 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (9)
13,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (8)
22,81
Економія: -3,36 грн
19,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (9)
22,66
Економія: -1,58 грн
21,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (8)
12,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (9)
22,80
Економія: -3,01 грн
19,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (10)
22,76
Економія: -2,53 грн
20,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (7)
23,26
Економія: -3,64 грн
19,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (6)
22,52
Економія: -1,92 грн
20,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (6)
23,06
Економія: -2,46 грн
20,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (11)
23,13
Економія: -2,70 грн
20,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (13)
22,71
Економія: -2,92 грн
19,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (24)
23,28
Економія: -8,80 грн
14,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
26,21 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (3)
16,60
Економія: -2,72 грн
13,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (3)
23,29
Економія: -10,14 грн
13,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
22,89
Економія: -1,61 грн
21,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
Всього: упаковка (1)
15,10
Економія: -1,22 грн
13,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (8)
23,14
Економія: -2,26 грн
20,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (9)
22,84
Економія: -3,22 грн
19,62 грн