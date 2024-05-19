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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Харків (129331) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
22,58
Економія: -3,61 грн
18,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (20)
22,82
Економія: -3,11 грн
19,71 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
12,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (10)
22,79
Економія: -10,67 грн
12,12 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (18)
12,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (9)
22,48
Економія: -3,12 грн
19,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (10)
22,93
Економія: -3,57 грн
19,36 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (15)
22,77
Економія: -2,06 грн
20,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (12)
20,22
Економія: -1,25 грн
18,97 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (10)
23,26
Економія: -3,20 грн
20,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
22,76
Економія: -2,44 грн
20,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
22,75
Економія: -3,78 грн
18,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
22,91
Економія: -2,59 грн
20,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (10)
22,83
Економія: -2,40 грн
20,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (10)
22,82
Економія: -2,94 грн
19,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
23,20
Економія: -10,49 грн
12,71 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (16)
12,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
22,94
Економія: -10,21 грн
12,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (8)
23,07
Економія: -3,86 грн
19,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
22,46
Економія: -1,95 грн
20,51 грн