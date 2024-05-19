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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (129330) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (19)
12,67
Економія: -5,55 грн
7,12 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (11)
6,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (9)
12,65
Економія: -6,42 грн
6,23 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (17)
6,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (15)
12,48
Економія: -1,74 грн
10,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (13)
12,73
Економія: -1,99 грн
10,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
12,64
Економія: -1,16 грн
11,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
11,22
Економія: -0,71 грн
10,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (20)
12,91
Економія: -5,89 грн
7,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
12,63
Економія: -1,35 грн
11,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (18)
12,63
Економія: -2,12 грн
10,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (13)
12,71
Економія: -1,43 грн
11,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (21)
12,67
Економія: -1,34 грн
11,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (19)
12,54
Економія: -1,66 грн
10,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (20)
12,67
Економія: -1,68 грн
10,99 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (12)
6,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (20)
12,81
Економія: -2,20 грн
10,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (16)
12,47
Економія: -1,10 грн
11,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (7)
12,91
Економія: -2,12 грн
10,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (20)
12,59
Економія: -2,08 грн
10,51 грн