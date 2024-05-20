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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 7 м х 14 см стерильн., №1 - Львів (110167) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
16,68
Економія: -1,73 грн
14,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (2)
13,87
Економія: -0,71 грн
13,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Монастирище, вул. Соборна, 130
Всього: упаковка (5)
17,05
Економія: -1,52 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (18)
20,17
Економія: -2,89 грн
17,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (2)
21,28
Економія: -2,65 грн
18,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (18)
22,24
Економія: -3,71 грн
18,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (54)
22,68
Економія: -4,17 грн
18,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (6)
12,82
Економія: -1,19 грн
11,63 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (6)
16,32
Економія: -1,78 грн
14,54 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (17)
16,75
Економія: -2,23 грн
14,52 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом