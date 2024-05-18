Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 7 м х 14 см стерильн., №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (110167) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (6)
16,82
Економія: -2,28 грн
14,54 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (17)
17,07
Економія: -2,55 грн
14,52 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (54)
22,05
Економія: -3,54 грн
18,51 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (18)
22,03
Економія: -3,50 грн
18,53 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (6)
12,79
Економія: -1,16 грн
11,63 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (2)
20,88
Економія: -2,25 грн
18,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Монастирище, вул. Соборна, 130
Всього: упаковка (5)
17,43
Економія: -1,90 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (18)
20,25
Економія: -2,97 грн
17,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (2)
13,78
Економія: -0,62 грн
13,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
16,46
Економія: -1,51 грн
14,95 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом