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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 5 м х 10 см стерильн., №1 - Одеса (110166) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
11,30
Економія: -0,92 грн
10,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
11,21
Економія: -0,99 грн
10,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (5)
12,46
Економія: -1,87 грн
10,59 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (8)
9,69
Економія: -1,28 грн
8,41 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (11)
11,83
Економія: -1,82 грн
10,01 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (8)
11,80
Економія: -1,52 грн
10,28 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (14)
11,71
Економія: -1,42 грн
10,29 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (2)
11,00
Економія: -0,92 грн
10,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
13,49
Економія: -1,88 грн
11,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (30)
11,34
Економія: -0,71 грн
10,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шарикова, 31
Всього: упаковка (72)
12,71
Економія: -2,30 грн
10,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 34
Всього: упаковка (7)
12,83
Економія: -2,42 грн
10,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (6)
12,37
Економія: -1,00 грн
11,37 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом