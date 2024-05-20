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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 5 м х 10 см стерильн., №1 - Львів (110166) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (6)
12,70
Економія: -1,33 грн
11,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (30)
11,51
Економія: -0,88 грн
10,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
13,54
Економія: -1,93 грн
11,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
11,33
Економія: -0,95 грн
10,38 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (8)
9,52
Економія: -1,11 грн
8,41 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (14)
11,55
Економія: -1,26 грн
10,29 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (11)
11,57
Економія: -1,56 грн
10,01 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (8)
11,96
Економія: -1,68 грн
10,28 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (2)
11,14
Економія: -1,06 грн
10,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
11,17
Економія: -0,95 грн
10,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (5)
12,42
Економія: -1,83 грн
10,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 34
Всього: упаковка (7)
12,66
Економія: -2,25 грн
10,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 31
Всього: упаковка (72)
12,60
Економія: -2,19 грн
10,41 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом