Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 8 см щільність 18, №1 - Одеса (870832) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Одеса, вул. Преображенська, 29
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
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Всього: упаковка (16)
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Одеса, вул. Канатна, 77
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Всього: упаковка (20)
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
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Всього: упаковка (8)
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
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Всього: упаковка (17)
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
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Всього: упаковка (8)
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
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Одеса, вул. Марсельська, 60
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Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
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Роздільна, вул. Привокзальна, 1
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Всього: упаковка (18)
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Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
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Всього: упаковка (14)
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Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
Аптека бам
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Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11