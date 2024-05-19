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Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 8 см щільність 18, №1 - Київ (870832) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (9)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Всього: упаковка (4)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (14)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (7)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (9)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
Всього: упаковка (4)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Краківська, 14/6
Всього: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 7
Всього: упаковка (5)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 19
Всього: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 8
Всього: упаковка (6)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Всього: упаковка (10)
10,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Всього: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2-А
Всього: упаковка (10)
10,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Верховинна, 7
Всього: упаковка (3)
10,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 66-А
Всього: упаковка (2)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 94
Всього: упаковка (8)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Всього: упаковка (6)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (3)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
Всього: упаковка (2)
11,01
Економія: -0,02 грн
10,99 грн