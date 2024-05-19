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Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 8 см щільність 18, №1 - Харків (870832) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (7)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (7)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
Всього: упаковка (13)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (6)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
Всього: упаковка (9)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: упаковка (30)
10,99 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
Всього: упаковка (2)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
Всього: упаковка (8)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
Всього: упаковка (8)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Донець, вул. Спортивна, 28-А
Всього: упаковка (70)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
Всього: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, 18
Всього: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Всього: упаковка (66)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
Всього: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Всього: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Всього: упаковка (1)
10,99 грн