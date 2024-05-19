Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 8 см щільність 18, №1 - Харків (870832) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (7)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, просп. Слави, 3-А
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
В інших містах:
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Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
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Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Зміїв, вул. Адміністративна, 5
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Чугуїв, вул. Торгова, 2
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Слобожанське, вул. Закори, 11
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Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
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Всього: упаковка (70)
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Донець, вул. Спортивна, 28-А
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Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
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Красноград, пл. Базарна, 18
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Всього: упаковка (66)
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Сахновщина, вул. Центральна, 8
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Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
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Машівка, вул. Незалежності, 124-А
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Опішня, вул. Перемоги, 2-А
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Полтава, вул. Миру, 9
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Полтава, вул. Бідного Олександра, 16