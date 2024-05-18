Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 8 см щільність 18, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (870832) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: упаковка (7)
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
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Кам'янське, вул. Мурахтова, 2-А
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Всього: упаковка (6)
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Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Аптека бам
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1