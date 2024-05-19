Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 5 см щільність 32, №1 - Київ (870829) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Голосіївська, 13-А
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Київ, просп. Оболонський, 6-А
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Київ, вул. Теліги Олени, 17
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Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
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Київ, вул. Краківська, 14/6
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Київ, вул. Каштанова, 7
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Всього: упаковка (16)
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Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
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Київ, вул. Хоткевича Гната, 8
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 150
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 14-А
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Обухів, вул. Каштанова, 38-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кагарлик, пл. Торгова, 6
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102