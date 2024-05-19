Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 5 см щільність 32, №1 - Харків (870829) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 40
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Шостка, вул. Марата, 19/1
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кагарлик, пл. Торгова, 6
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Обухів, вул. Каштанова, 38-Г
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 8
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Всього: упаковка (6)
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Київ, вул. Краківська, 14/6
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 7
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Спаська, 5