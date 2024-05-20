Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 8 см щільність 22, №1 - Одеса (870828) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільшанка, вул. Миру, 36
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана, 132-В
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шпола, вул. Соборна, 12
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Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 26
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Калинова, 134
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
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Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 3
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Київська, 174
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Всього: упаковка (1)
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Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
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Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Аптека
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Всього: упаковка (1)
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Черкаси, вул. Залізняка Максима, 29/1
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Подорожник
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Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12