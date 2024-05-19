Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 8 см щільність 22, №1 - Київ (870828) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Дорогожицька, 17
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Київ, вул. Краківська, 14/6
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Київ, вул. Миропільська, 19
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Київ, просп. Гузара Любомира, 28
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Київ, вул. Хоткевича Гната, 8
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Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65
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Київ, просп. Берестейський, 100-У
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Софіївська Борщагівка, вул. Франка Івана, 15/44
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Крюківщина, вул. Одеська, 70-А
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Коцюбинське, вул. Доківська, 1
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Бровари, вул. Амосова Академіка, 139
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Ірпінь, вул. Мечнікова, 118
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Буча, вул. Енергетиків, 14-А
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Іванків, вул. Харківська, 22-Г
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Всього: упаковка (7)
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Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
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Чернігів, вул. Реміснича, 57
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Чернігів, просп. Миру, 45