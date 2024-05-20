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Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 6 см щільність 32, №1 - Одеса (870827) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (9)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (20)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (10)
6,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (25)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (20)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (20)
6,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: упаковка (19)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: упаковка (20)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (7)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (13)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (21)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (10)
6,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139-Б
Всього: упаковка (7)
6,99 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
Всього: упаковка (8)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (9)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
Всього: упаковка (10)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
Всього: упаковка (18)
6,99 грн