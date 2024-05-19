Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 6 см щільність 32, №1 - Київ (870827) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 45 аптеках
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Всього: упаковка (11)
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
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Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
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Всього: упаковка (20)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
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Київ, бульв. Лесі Українки, 34
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Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
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Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
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Всього: упаковка (38)
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Київ, вул. Голосіївська, 13-А
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Київ, вул. Дорогожицька, 17
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Київ, вул. Ольжича Олега, 3
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Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
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Київ, вул. Борщагівська, 212
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Київ, вул. Краківська, 14/6
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Київ, вул. Каштанова, 7
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Всього: упаковка (14)
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Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
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Всього: упаковка (14)
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Київ, вул. Табірна, 46/48-В
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Всього: упаковка (10)
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Київ, вул. Миропільська, 19
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Всього: упаковка (21)
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Київ, просп. Гузара Любомира, 28