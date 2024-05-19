Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 6 см щільність 32, №1 - Харків (870827) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
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Харків, вул. Холодногірська, 2
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Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
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Харків, вул. Біблика, 1-Б
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Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
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Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Зміїв, вул. Адміністративна, 5
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Чугуїв, вул. Торгова, 2
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Слобожанське, вул. Закори, 11
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Донець, вул. Спортивна, 28-А
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Балаклія, пл. Казмірука, 11
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Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
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Всього: упаковка (41)
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Сахновщина, вул. Центральна, 8
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Охтирка, вул. Перемоги, 11
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Охтирка, вул. Левченка, 21