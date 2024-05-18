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Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 6 см щільність 32, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (870827) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (16)
6,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (9)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (21)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (2)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (10)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (11)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (8)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (3)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (10)
6,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (2)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
6,99 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 2-А
Всього: упаковка (13)
6,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (4)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (5)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (15)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (5)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Всього: упаковка (30)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 29-М
Всього: упаковка (3)
6,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Всього: упаковка (1)
6,99 грн