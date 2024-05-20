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Бинт марлевий медичний нестерильний тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (829256) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (34)
16,89
Економія: -1,36 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (28)
16,97
Економія: -1,44 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (27)
16,96
Економія: -1,43 грн
15,53 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (72)
16,87
Економія: -1,34 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (36)
16,72
Економія: -1,19 грн
15,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (69)
16,94
Економія: -1,41 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (57)
17,05
Економія: -1,52 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (46)
17,09
Економія: -1,56 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (28)
16,94
Економія: -1,41 грн
15,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (23)
16,92
Економія: -1,39 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (47)
16,93
Економія: -1,40 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (46)
17,04
Економія: -1,51 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (52)
16,74
Економія: -1,21 грн
15,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (23)
16,58
Економія: -1,05 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (34)
17,09
Економія: -1,56 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (55)
16,70
Економія: -1,17 грн
15,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (72)
16,77
Економія: -1,24 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (35)
16,78
Економія: -1,25 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (59)
16,78
Економія: -1,25 грн
15,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (58)
16,68
Економія: -1,15 грн
15,53 грн