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Бинт марлевий медичний нестерильний тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (829255) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (27)
8,45
Економія: -0,68 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (26)
8,48
Економія: -0,71 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (10)
8,48
Економія: -0,71 грн
7,77 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (24)
8,43
Економія: -0,66 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (36)
8,36
Економія: -0,59 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (36)
8,47
Економія: -0,70 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (10)
8,53
Економія: -0,76 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (24)
8,54
Економія: -0,77 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (27)
8,47
Економія: -0,70 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (11)
8,46
Економія: -0,69 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (16)
8,47
Економія: -0,70 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (3)
8,52
Економія: -0,75 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (32)
8,37
Економія: -0,60 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (32)
8,29
Економія: -0,52 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (23)
8,54
Економія: -0,77 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (33)
8,35
Економія: -0,58 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (29)
8,38
Економія: -0,61 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (29)
8,39
Економія: -0,62 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (41)
8,39
Економія: -0,62 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (8)
8,34
Економія: -0,57 грн
7,77 грн