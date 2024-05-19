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Бинт марлевий медичний нестерильний тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (829255) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (26)
8,29
Економія: -0,52 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (79)
8,37
Економія: -0,60 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (56)
8,36
Економія: -0,59 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (7)
8,25
Економія: -0,48 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (38)
8,38
Економія: -0,61 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (61)
8,41
Економія: -0,64 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (26)
8,24
Економія: -0,47 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (28)
8,54
Економія: -0,77 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (21)
8,35
Економія: -0,58 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (41)
8,35
Економія: -0,58 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (19)
8,41
Економія: -0,64 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (22)
8,38
Економія: -0,61 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (30)
8,29
Економія: -0,52 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (16)
8,37
Економія: -0,60 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (38)
8,51
Економія: -0,74 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (92)
8,42
Економія: -0,65 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (35)
8,47
Економія: -0,70 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (35)
8,24
Економія: -0,47 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (36)
8,54
Економія: -0,77 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (28)
8,32
Економія: -0,55 грн
7,77 грн