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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Харків (556765) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (1)
16,00
Економія: -4,00 грн
12,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
14,00
Економія: -2,00 грн
12,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (2)
16,00
Економія: -4,00 грн
12,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (1)
16,00
Економія: -4,00 грн
12,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
16,00
Економія: -4,00 грн
12,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
16,00
Економія: -4,00 грн
12,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (16)
16,00
Економія: -4,00 грн
12,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (2)
16,00
Економія: -4,00 грн
12,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (4)
17,00
Економія: -5,00 грн
12,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (1)
14,00
Економія: -2,00 грн
12,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
16,00
Економія: -4,00 грн
12,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 06:00
Конотоп, пл. Миру, 2
Всього: упаковка (13)
13,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
Всього: упаковка (22)
13,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (7)
13,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 68
Всього: упаковка (37)
13,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Садова, 1
Всього: упаковка (19)
13,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
16,00
Економія: -4,00 грн
12,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (2)
14,00
Економія: -2,00 грн
12,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
Всього: упаковка (9)
17,00
Економія: -5,00 грн
12,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (2)
16,00
Економія: -4,00 грн
12,00 грн