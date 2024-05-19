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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Харків (556761) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (5)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (10)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (9)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (7)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (10)
7,00
Економія: -1,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (8)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (5)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (4)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (7)
9,00
Економія: -3,00 грн
6,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (9)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (7)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (6)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (9)
9,00
Економія: -3,00 грн
6,00 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (4)
9,00
Економія: -3,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (5)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (20)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (4)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
9,00
Економія: -3,00 грн
6,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (7)
8,00
Економія: -2,00 грн
6,00 грн