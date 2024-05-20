Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБинт марлевий медичний нестерильнийЦіни в аптеках

Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Одеса (42621) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (13)
12,20 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
11,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Утконосівка, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (5)
12,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, вул. Телеграфна, 182/1
Всього: упаковка (1)
10,10 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (10)
15,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (3)
16,60
Економія: -0,50 грн
16,10 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
16,60
Економія: -0,50 грн
16,10 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (5)
16,25
Економія: -0,49 грн
15,76 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 58
Всього: упаковка (10)
15,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Банилів, вул. Гостинець, 114-А
Всього: упаковка (4)
15,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бучач, вул. Шухевича, 5
Всього: упаковка (1)
10,30 грн
Аптека є все, що лікар прописав
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (25)
13,90 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Таранівка, вул. Харківська, 27
Всього: упаковка (10)
11,50 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
Всього: упаковка (200)
18,00 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (18)
10,50 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (76)
14,00 грн
Сатурн-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Всього: упаковка (15)
10,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокільники, вул. Трускавецька, 129
Всього: упаковка (1)
15,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ключарки, вул. Ладанія Юрія, 30
Всього: упаковка (1)
15,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Яворів, вул. Львівська, 27
Всього: упаковка (13)
15,00 грн