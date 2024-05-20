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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Одеса (42615) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шабо, вул. Центральна, 65-А
Всього: упаковка (2)
3,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (35)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Соборна, 24-А
Всього: упаковка (7)
9,70
Економія: -1,06 грн
8,64 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Всього: упаковка (11)
8,64 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (52)
6,42
Економія: -1,13 грн
5,29 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
Всього: упаковка (8)
10,50
Економія: -1,86 грн
8,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
Всього: упаковка (27)
10,40
Економія: -1,76 грн
8,64 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
Всього: упаковка (12)
8,64 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (22)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (30)
10,02
Економія: -1,38 грн
8,64 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
Всього: упаковка (22)
10,43
Економія: -1,79 грн
8,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
Всього: упаковка (18)
10,40
Економія: -1,76 грн
8,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 88-А
Всього: упаковка (38)
10,40
Економія: -1,76 грн
8,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28-Б
Всього: упаковка (24)
11,14
Економія: -2,50 грн
8,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-В
Всього: упаковка (19)
10,90
Економія: -2,26 грн
8,64 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (11)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (6)
8,85
Економія: -0,27 грн
8,58 грн