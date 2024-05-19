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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (42615) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (9)
11,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (52)
6,37
Економія: -1,08 грн
5,29 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (39)
8,55
Економія: -0,26 грн
8,29 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (6)
8,85
Економія: -0,27 грн
8,58 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (2)
8,85
Економія: -0,27 грн
8,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (25)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (23)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
Всього: упаковка (16)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (9)
8,85
Економія: -0,27 грн
8,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (3)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (3)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (129)
7,65
Економія: -0,23 грн
7,42 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (8)
6,76 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (5)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (14)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
Всього: упаковка (7)
5,05
Економія: -0,15 грн
4,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Всього: упаковка (20)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (2)
8,50
Економія: -0,26 грн
8,24 грн