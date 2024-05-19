Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (42615) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Магнолія
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (52)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (39)
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Київ, шосе Харківське, 168
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Будь здоровий
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Біла ромашка
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Всього: упаковка (25)
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Київ, вул. Здолбунівська, 4
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Лісники, вул. Ватутіна, 170
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Хотянівка, вул. Валова, 2-В
Біла ромашка
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
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Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Біла ромашка
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Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Біла ромашка
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Київ, дорога Кільцева, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (129)
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Київ, просп. Берестейський, 47
Аптека 3і
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Естонська, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Біла ромашка
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Біла ромашка
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40