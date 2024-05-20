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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 20, №1 - Львів (400208) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Всього: упаковка (2)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Бандери Степана, 26-А
Всього: упаковка (32)
22,20
Економія: -2,80 грн
19,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Поштова, 4-А
Всього: упаковка (6)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 50
Всього: упаковка (12)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 120
Всього: упаковка (57)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 18
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всього: упаковка (4)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Всього: упаковка (5)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Всього: упаковка (2)
19,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (1)
15,50
Економія: -4,86 грн
10,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 70
Всього: упаковка (101)
19,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (5)
15,50
Економія: -4,86 грн
10,64 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (108)
19,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (25)
15,50
Економія: -4,86 грн
10,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30-А
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (212)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (9)
19,40 грн