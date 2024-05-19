БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 20, №1 - Харків (400208) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Економія
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Всього: упаковка (29)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Переяславська, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 139
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кагарлик, пл. Торгова, 7
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Фармація
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (212)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Фармація
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (108)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Відрадний, 61
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (101)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 70
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (57)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 120
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підлісна, 3