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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 20, №1 - Харків (400208) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Переяславська, 4
Всього: упаковка (29)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 139
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кагарлик, пл. Торгова, 7
Всього: упаковка (4)
19,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (4)
14,90
Економія: -4,58 грн
10,32 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (20)
15,50
Економія: -4,86 грн
10,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (9)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (212)
19,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (25)
15,50
Економія: -4,86 грн
10,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30-А
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (108)
19,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (5)
15,50
Економія: -4,86 грн
10,64 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (1)
15,50
Економія: -4,86 грн
10,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 70
Всього: упаковка (101)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Всього: упаковка (2)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Всього: упаковка (5)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всього: упаковка (4)
19,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 18
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 120
Всього: упаковка (57)
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (1)
19,40 грн