БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 20, №1 - Київ (400207) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (33)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Фармація
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом