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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 20, №1 - Харків (400207) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
12,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (17)
26,30
Економія: -8,28 грн
18,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (33)
26,30
Економія: -8,28 грн
18,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (23)
26,30
Економія: -8,28 грн
18,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
Всього: упаковка (19)
26,30
Економія: -8,28 грн
18,02 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом