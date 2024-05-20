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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Одеса (226711) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
12,71
Економія: -1,60 грн
11,11 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (12)
10,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Всього: упаковка (1)
8,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
Всього: упаковка (2)
8,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (5)
9,26
Економія: -0,98 грн
8,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
Всього: упаковка (28)
7,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (28)
13,15
Економія: -1,54 грн
11,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
Всього: упаковка (1)
12,74
Економія: -2,52 грн
10,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (10)
9,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Всього: упаковка (74)
14,27
Економія: -0,70 грн
13,57 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (8)
12,63
Економія: -0,99 грн
11,64 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (4)
12,31
Економія: -1,12 грн
11,19 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
10,17
Економія: -0,76 грн
9,41 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (5)
12,84
Економія: -1,25 грн
11,59 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (16)
11,98
Економія: -0,87 грн
11,11 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (5)
12,72
Економія: -1,60 грн
11,12 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
10,84
Економія: -1,36 грн
9,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гродненська, 1/35
Всього: упаковка (7)
10,70 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (5)
10,84
Економія: -1,36 грн
9,48 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (5)
10,22
Економія: -0,77 грн
9,45 грн