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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Львів (226711) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
10,82
Економія: -1,37 грн
9,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (3)
8,72 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Всього: упаковка (2)
8,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
Всього: упаковка (1)
12,74
Економія: -2,52 грн
10,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (6)
9,58
Економія: -0,89 грн
8,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Всього: упаковка (1)
8,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (12)
10,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
10,84
Економія: -1,36 грн
9,48 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (5)
10,22
Економія: -0,77 грн
9,45 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (5)
12,72
Економія: -1,60 грн
11,12 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (5)
10,84
Економія: -1,36 грн
9,48 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (5)
10,75
Економія: -1,36 грн
9,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гродненська, 1/35
Всього: упаковка (7)
10,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (60)
9,68
Економія: -0,91 грн
8,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (10)
9,46 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
12,71
Економія: -1,60 грн
11,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Маяковського, 67/76
Всього: упаковка (1)
10,13
Економія: -1,80 грн
8,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Всього: упаковка (74)
14,36
Економія: -0,79 грн
13,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
Всього: упаковка (28)
7,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
Всього: упаковка (2)
8,99 грн