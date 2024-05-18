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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (226711) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
10,17
Економія: -0,76 грн
9,41 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (4)
12,30
Економія: -1,11 грн
11,19 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (5)
12,75
Економія: -1,16 грн
11,59 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (16)
12,11
Економія: -1,00 грн
11,11 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (8)
12,61
Економія: -0,97 грн
11,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (28)
13,22
Економія: -1,61 грн
11,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
Всього: упаковка (28)
7,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (5)
9,09
Економія: -0,81 грн
8,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Всього: упаковка (74)
14,16
Економія: -0,59 грн
13,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
Всього: упаковка (2)
8,99 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (5)
12,72
Економія: -1,60 грн
11,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (10)
9,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Маяковського, 67/76
Всього: упаковка (1)
10,12
Економія: -1,79 грн
8,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (60)
9,63
Економія: -0,86 грн
8,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гродненська, 1/35
Всього: упаковка (7)
10,70 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (5)
10,84
Економія: -1,36 грн
9,48 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (5)
12,72
Економія: -1,60 грн
11,12 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
12,71
Економія: -1,60 грн
11,11 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
10,84
Економія: -1,36 грн
9,48 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (5)
10,75
Економія: -1,36 грн
9,39 грн