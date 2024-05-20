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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 7 см, №1 - Львів (226710) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
6,60
Економія: -0,83 грн
5,77 грн
В інших містах:
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (16)
6,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
6,40
Економія: -0,81 грн
5,59 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (5)
6,73
Економія: -0,85 грн
5,88 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (5)
6,69
Економія: -0,85 грн
5,84 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом