Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 7 см, №1 - Харків (226710) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Свк фарм
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом