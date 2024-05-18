Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека нц Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Харків, просп. Ландау Льва, 12 Всього: упаковка (5) 6,69 Економія: -0,85 грн 5,84 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Київ, просп. Науки, 42/1 Всього: упаковка (5) 6,73 Економія: -0,85 грн 5,88 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 81 Всього: упаковка (5) 6,40 Економія: -0,81 грн 5,59 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76 Всього: упаковка (16) 6,00 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Львів, вул. Городоцька, 59 Всього: упаковка (5) 6,60 Економія: -0,83 грн 5,77 грн Забронювати