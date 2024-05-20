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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (201165) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
Всього: упаковка (17)
16,10
Економія: -2,24 грн
13,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: упаковка (6)
17,59
Економія: -2,05 грн
15,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (10)
16,36
Економія: -1,43 грн
14,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (33)
16,47
Економія: -1,74 грн
14,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (32)
16,73
Економія: -2,08 грн
14,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (4)
11,68
Економія: -1,26 грн
10,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (1)
16,67
Економія: -2,29 грн
14,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (6)
16,52
Економія: -2,36 грн
14,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (11)
15,88
Економія: -2,12 грн
13,76 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (8)
13,48
Економія: -1,58 грн
11,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
13,02
Економія: -1,78 грн
11,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 10
Всього: упаковка (3)
15,43
Економія: -2,85 грн
12,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (36)
14,04
Економія: -1,57 грн
12,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
14,10
Економія: -1,51 грн
12,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
16,10
Економія: -2,54 грн
13,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чайки, вул. Лобановського, 24
Всього: упаковка (41)
15,42
Економія: -1,34 грн
14,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
12,20
Економія: -1,73 грн
10,47 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 64-А
Всього: упаковка (6)
14,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (38)
15,71
Економія: -1,55 грн
14,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (4)
15,46
Економія: -2,04 грн
13,42 грн