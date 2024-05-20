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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львів (201165) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
Всього: упаковка (38)
15,86
Економія: -1,42 грн
14,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Заліщики, вул. Бандери Степана, 64-А
Всього: упаковка (6)
11,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (35)
14,64
Економія: -1,36 грн
13,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чайки, вул. Лобановського, 24
Всього: упаковка (41)
15,50
Економія: -1,42 грн
14,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (4)
15,40
Економія: -1,98 грн
13,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (38)
15,75
Економія: -1,59 грн
14,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (36)
14,45
Економія: -1,33 грн
13,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (36)
14,29
Економія: -1,82 грн
12,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
12,42
Економія: -1,95 грн
10,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (67)
13,07
Економія: -2,09 грн
10,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
16,09
Економія: -2,53 грн
13,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (2)
15,16
Економія: -1,20 грн
13,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (35)
13,19
Економія: -2,03 грн
11,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (6)
16,27
Економія: -2,96 грн
13,31 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (2)
13,90
Економія: -1,54 грн
12,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
14,04
Економія: -1,45 грн
12,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 10
Всього: упаковка (3)
15,36
Економія: -2,78 грн
12,58 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (8)
13,42
Економія: -1,52 грн
11,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
13,40
Економія: -2,16 грн
11,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (32)
16,75
Економія: -2,10 грн
14,65 грн