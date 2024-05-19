Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБинт марлевий медичний нестерильнийЦіни в аптеках

Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (201165) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (20)
16,59
Економія: -2,07 грн
14,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
16,72
Економія: -2,62 грн
14,10 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (11)
15,91
Економія: -2,15 грн
13,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (6)
16,82
Економія: -2,66 грн
14,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (4)
11,75
Економія: -1,33 грн
10,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (1)
16,58
Економія: -2,20 грн
14,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (33)
16,39
Економія: -1,66 грн
14,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (10)
16,62
Економія: -1,69 грн
14,93 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
Всього: упаковка (17)
15,94
Економія: -2,08 грн
13,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: упаковка (6)
17,66
Економія: -2,12 грн
15,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (32)
17,05
Економія: -2,40 грн
14,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
13,15
Економія: -1,91 грн
11,24 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (8)
13,64
Економія: -1,74 грн
11,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 10
Всього: упаковка (3)
14,94
Економія: -2,36 грн
12,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
14,06
Економія: -1,47 грн
12,59 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (2)
13,96
Економія: -1,60 грн
12,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
16,44
Економія: -2,88 грн
13,56 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (6)
16,17
Економія: -2,86 грн
13,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
12,37
Економія: -1,90 грн
10,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (35)
13,30
Економія: -2,14 грн
11,16 грн