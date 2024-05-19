Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (201165) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
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Всього: упаковка (33)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б