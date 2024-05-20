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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (201164) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
9,46
Економія: -1,04 грн
8,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (20)
9,29
Економія: -1,48 грн
7,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (7)
9,39
Економія: -0,74 грн
8,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (73)
7,81
Економія: -0,56 грн
7,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (24)
9,33
Економія: -0,76 грн
8,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (4)
9,30
Економія: -1,15 грн
8,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (53)
9,44
Економія: -1,36 грн
8,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (61)
9,47
Економія: -1,15 грн
8,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
Всього: упаковка (12)
8,01
Економія: -0,93 грн
7,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (3)
5,90
Економія: -0,71 грн
5,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
9,83
Економія: -1,46 грн
8,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (3)
10,07
Економія: -1,37 грн
8,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (3)
9,52
Економія: -1,10 грн
8,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (39)
9,36
Економія: -1,28 грн
8,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
9,34
Економія: -0,77 грн
8,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (54)
9,59
Економія: -1,48 грн
8,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (6)
9,40
Економія: -1,34 грн
8,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (4)
6,10
Економія: -0,80 грн
5,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
6,08
Економія: -0,56 грн
5,52 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (62)
8,80 грн