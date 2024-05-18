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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (167782) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (5)
14,00
Економія: -4,00 грн
10,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 91-К
Всього: упаковка (3)
14,04
Економія: -3,97 грн
10,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 12
Всього: упаковка (5)
13,00
Економія: -2,93 грн
10,07 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (5)
12,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
Всього: упаковка (5)
11,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
Всього: упаковка (9)
11,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (17)
11,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
Всього: упаковка (2)
12,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Всього: упаковка (5)
11,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (6)
12,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (2)
11,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
Всього: упаковка (10)
11,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (16)
11,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (10)
12,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
12,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (18)
12,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (17)
12,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Всього: упаковка (10)
11,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (9)
12,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (16)
11,40 грн