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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Одеса (15116) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
16,78
Економія: -2,94 грн
13,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (14)
14,64
Економія: -1,40 грн
13,24 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
Всього: упаковка (1)
15,31
Економія: -1,49 грн
13,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
28,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (6)
15,77
Економія: -1,87 грн
13,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (4)
15,79
Економія: -2,17 грн
13,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (3)
15,36
Економія: -1,46 грн
13,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Всього: упаковка (76)
17,10
Економія: -3,15 грн
13,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (9)
16,22
Економія: -1,78 грн
14,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
16,72
Економія: -1,74 грн
14,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Нікітіна Василя, 26
Всього: упаковка (96)
28,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (20)
16,00
Економія: -2,09 грн
13,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Всього: упаковка (1)
14,02
Економія: -0,87 грн
13,15 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (14)
18,00
Економія: -4,00 грн
14,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (10)
14,71
Економія: -0,91 грн
13,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (11)
14,26 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (50)
20,61
Економія: -2,37 грн
18,24 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (37)
15,60
Економія: -1,78 грн
13,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (32)
15,81
Економія: -1,78 грн
14,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
Всього: упаковка (6)
17,88
Економія: -1,81 грн
16,07 грн