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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Львів (15116) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
19,94
Економія: -1,70 грн
18,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (6)
18,35
Економія: -1,02 грн
17,33 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (34)
15,13
Економія: -1,24 грн
13,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (4)
13,96 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (1)
15,15
Економія: -1,26 грн
13,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (12)
15,32
Економія: -1,49 грн
13,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 62
Всього: упаковка (18)
14,99
Економія: -1,22 грн
13,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (6)
13,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (13)
16,36
Економія: -2,52 грн
13,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (5)
20,97
Економія: -2,21 грн
18,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
Всього: упаковка (5)
15,73
Економія: -1,43 грн
14,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
Всього: упаковка (2)
16,53
Економія: -2,13 грн
14,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (41)
15,14
Економія: -1,61 грн
13,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 36/4
Всього: упаковка (1)
17,97
Економія: -1,78 грн
16,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (15)
16,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: упаковка (1)
14,88
Економія: -1,25 грн
13,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Всього: упаковка (5)
13,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (34)
15,48
Економія: -1,63 грн
13,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
Всього: упаковка (292)
15,67
Економія: -1,80 грн
13,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (330)
15,78
Економія: -1,92 грн
13,86 грн