Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Харків (15116) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (66)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 31/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Аптека копійка
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Шевченка Тараса, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А