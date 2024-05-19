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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Харків (15116) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
15,20
Економія: -1,37 грн
13,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
15,67
Економія: -1,91 грн
13,76 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (7)
28,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Всього: упаковка (21)
28,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Всього: упаковка (2)
15,16
Економія: -1,26 грн
13,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (12)
15,18
Економія: -1,28 грн
13,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Всього: упаковка (2)
15,88
Економія: -1,70 грн
14,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (66)
16,72
Економія: -2,84 грн
13,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (9)
16,64
Економія: -1,66 грн
14,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (3)
13,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 31/1
Всього: упаковка (8)
28,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (9)
14,12
Економія: -0,62 грн
13,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (11)
15,69
Економія: -1,82 грн
13,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (1)
16,40
Економія: -2,57 грн
13,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (8)
17,59
Економія: -1,69 грн
15,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Всього: упаковка (7)
16,12
Економія: -2,24 грн
13,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (11)
15,76
Економія: -1,83 грн
13,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (23)
16,00
Економія: -2,08 грн
13,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 23
Всього: упаковка (17)
16,54
Економія: -2,59 грн
13,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (5)
15,26
Економія: -1,36 грн
13,90 грн