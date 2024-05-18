Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (15116) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
В інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (33)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Аптека копійка
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96