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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (15116) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (5)
15,44
Економія: -1,67 грн
13,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (4)
13,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
17,88
Економія: -3,01 грн
14,87 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (5)
15,78
Економія: -1,77 грн
14,01 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (3)
14,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (33)
14,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (9)
17,57
Економія: -3,01 грн
14,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всього: упаковка (13)
14,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
13,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
16,43
Економія: -1,28 грн
15,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
23,68
Економія: -3,81 грн
19,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
15,67
Економія: -1,74 грн
13,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (4)
15,95
Економія: -2,13 грн
13,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (35)
17,95
Економія: -1,88 грн
16,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (14)
15,76
Економія: -1,47 грн
14,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (2)
16,29
Економія: -2,54 грн
13,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (15)
15,44
Економія: -1,18 грн
14,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (24)
16,66
Економія: -1,42 грн
15,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (10)
19,82
Економія: -2,62 грн
17,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (67)
16,70
Економія: -2,78 грн
13,92 грн