Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБинт марлевий медичний нестерильнийЦіни в аптеках

Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Одеса (14904) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
14,52 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (8)
8,17
Економія: -1,49 грн
6,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
7,80
Економія: -1,03 грн
6,77 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (39)
8,38
Економія: -1,08 грн
7,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (12)
13,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (36)
8,47
Економія: -1,48 грн
6,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (70)
8,96
Економія: -1,48 грн
7,48 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (4)
8,09 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (12)
8,07
Економія: -0,78 грн
7,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (2)
7,59
Економія: -0,64 грн
6,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (14)
8,99
Економія: -0,99 грн
8,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (2)
8,55
Економія: -0,93 грн
7,62 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
8,12
Економія: -1,14 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (24)
8,17
Економія: -1,19 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
Всього: упаковка (4)
7,73
Економія: -0,72 грн
7,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, бульв. Шевченка Тараса, 3-Т
Всього: упаковка (6)
14,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (116)
8,88
Економія: -1,06 грн
7,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Жуковського, 31-А
Всього: упаковка (1)
14,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (25)
14,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
8,34
Економія: -1,39 грн
6,95 грн