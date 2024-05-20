Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Львів (14904) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (22)
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Всього: упаковка (6)
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Львів, вул. Низинна, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Львів, вул. Пасічна, 84-А
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Всього: упаковка (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
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Всього: упаковка (10)
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Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
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Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
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Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
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Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
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Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
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Тлумач, вул. Макуха, 7-А
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Всього: упаковка (10)
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Бучач, вул. Галицька, 62
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Шумськ, вул. Українська, 44-А
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гусятин, просп. Незалежності, 42-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Тячів, вул. Незалежності, 36/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Васіле Александрі, 3
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42