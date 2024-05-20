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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Львів (14904) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (22)
9,18
Економія: -1,60 грн
7,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (6)
7,91
Економія: -0,98 грн
6,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
14,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (3)
7,48 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (50)
7,64
Економія: -0,63 грн
7,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (10)
7,94
Економія: -0,82 грн
7,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (24)
7,63
Економія: -0,65 грн
6,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Всього: упаковка (7)
14,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (9)
14,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (36)
14,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (25)
7,74
Економія: -0,75 грн
6,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 62
Всього: упаковка (10)
7,57
Економія: -0,62 грн
6,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 44-А
Всього: упаковка (2)
14,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гусятин, просп. Незалежності, 42-В
Всього: упаковка (7)
14,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всього: упаковка (2)
8,93
Економія: -0,91 грн
8,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (4)
7,88
Економія: -0,83 грн
7,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 36/4
Всього: упаковка (1)
7,46
Економія: -0,74 грн
6,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (11)
7,78
Економія: -0,69 грн
7,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Васіле Александрі, 3
Всього: упаковка (4)
7,60
Економія: -0,65 грн
6,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (2)
14,60 грн