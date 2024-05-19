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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (14904) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (5)
14,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (6)
14,58 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (10)
14,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
Всього: упаковка (7)
14,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (60)
14,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (9)
13,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 127-А
Всього: упаковка (2)
13,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (7)
14,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
8,43
Економія: -1,40 грн
7,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (5)
14,49 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 134/16
Всього: упаковка (3)
14,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3
Всього: упаковка (10)
14,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 21
Всього: упаковка (4)
14,56 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 175
Всього: упаковка (1)
14,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (6)
8,04
Економія: -1,36 грн
6,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
Всього: упаковка (20)
10,22
Економія: -0,94 грн
9,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
7,88
Економія: -1,02 грн
6,86 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 160
Всього: упаковка (3)
14,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (36)
7,95
Економія: -1,03 грн
6,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (3)
7,88
Економія: -0,96 грн
6,92 грн