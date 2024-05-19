Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (14904) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
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Харків, вул. Сумська, 39
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Харків, просп. Незалежності, 13
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Харків, вул. Москалівська, 68/114
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Всього: упаковка (60)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195
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Харків, просп. Гагаріна, 127-А
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Харків, вул. Старицького, 16
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Харків, вул. 23-го Серпня, 29
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Харків, вул. Павлова Академіка, 134/16
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Всього: упаковка (10)
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Харків, просп. Слави, 3
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Всього: упаковка (4)
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Харків, вул. Валентинівська, 21
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 175
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
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Харків, просп. Ювілейний, 74
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, шосе Салтівське, 145
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 160
Аптека шар@
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Всього: упаковка (36)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256